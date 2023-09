Presidi, ora guida Battiato Battaglia sul personale ata

Cambio al vertice per Rispo, la rete delle scuole pratesi. A succedere nella presidenza a Stefano Pollini (Gramsci-Keynes) è Mario Battiato dirigente all’Istituto comprensivo Gandhi. Pollini, che ha guidato la rete per due anni e continuato il suo incarico in proroga per permettere di approvare le modifiche dello statuto, resterà come vice presidente affiancato dalla collega Maddalena Albano del comprensivo Margherita Hack di Montemurlo.

"Sono a servizio della comunità – commenta Battiato –. Un avvicendamento nel segno della continuità, la rete delle scuole è un’esperienza importante per la provincia perché ci permette di avere più forza e di lavorare uniti. A Prato non siamo molti presidi quindi la creazione di un organo come Rispo è un valore aggiunto che ci permette di avere maggiori possibilità. Restare uniti è importante per portare all’attenzione delle istituzioni le istanze della città".

La prima battaglia sarà proprio sul personale ata: bidelli e amministrativi di cui le scuole pratesi hanno un gran bisogno. I numeri assegnati finora dal ministero non sono sufficienti per il fabbisogno della città: "Le scuole superiori, ma anche gli istituti comprensivi hanno necessità di più personale – spiega –. Le segreterie sono in affanno e anche l’assistenza ai piani, purtroppo i contingenti vengono affidati sulla base delle iscrizioni e non tengono presente del numero di plessi da gestire: Prato ha una situazione singolare con tante succursali che ovviamente hanno necessità di più personale per essere aperte, chiuse e igienizzate".