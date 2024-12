Presepi, laboratori e Babbo Natale

Presepi, prodotti tipici, mercatino, laboratori e musica. Domenica 15 è il giorno della "Via dei presepi" di Bacchereto. Quest’anno oltre ai 40 presepi allestiti nei giardini, negli ingressi e sulle finestre delle case ci sarà anche una mostra di natività delle Suore Minime di Poggio a Caiano allestita nel Museo delle Antiche Maioliche. Oltre al presepe della chiesa di Santa Maria. La giornata di domenica sarà caratterizzata dal mercatino di "Io Creo", nella sala della "Filarmonica Verdi" ci saranno gli stand delle aziende agricole. Alle 15 arriverà Babbo Natale per incontrare i bambini e raccogliere le letterine, dalle 16,30 alle 17,30 al circolo Arci Il Mulinaccio laboratorio per bambini da 5 a 13 anni. Alle 16 sempre al circolo Arci spettacolo dei burattini. Alle 17,30 accensione del presepe in piazza Verdi con la presenza della filarmonica Verdi.