Presentata la nuova Mazda CX-80 con la camicia firmata "Baldini"

Una serata all’insegna dell’eleganza, dell’innovazione e del Made in Italy ha animato la concessionaria Nuova 4M, dove la nuova Mazda CX-80 è stata presentata tra gli applausi. La serata, organizzata in collaborazione con Eccellenze Italiane, ha offerto un’esperienza esclusiva che ha celebrato non solo il mondo dell’automobile, ma anche l’arte dell’artigianato italiano. Protagonista la Mazda CX-80 che ha conquistato gli ospiti con il suo design sofisticato e le tecnologie di ultima generazione, confermandosi un modello di riferimento per chi cerca eleganza e prestazioni in perfetto equilibrio. Ma l’evento ha riservato qualcosa di più. A fare da contrappunto all’innovazione giapponese, un capolavoro del Made in Italy: una camicia stilizzata Mazda, creata dalla nota camiceria Baldini di Prato.

Un pezzo unico, pensato per celebrare il connubio tra tradizione sartoriale e modernità: il simbolo dell’armonia tra due mondi apparentemente lontani, ma accomunati da una ricerca costante di qualità ed eccellenza.

La serata è stata arricchita dalla partecipazione di numerosi ospiti, appassionati di motori, design e alta artigianalità. Il clima conviviale e l’atmosfera top hanno reso l’evento un successo, sottolineando l’impegno di Nuova 4M e dei suoi partner nel promuovere iniziative che valorizzano sia l’innovazione tecnologica che le radici culturali italiane.

Mazda CX-80 e la camicia stilizzata firmata Baldini rappresentano un esempio tangibile di come il design possa dialogare con l’artigianato, ispirando nuove sinergie tra tecnologia e tradizione.