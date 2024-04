"Preoccupazione nel volontariato sanitario di Prato per la legge regionale sulle ambulanze: appello per mezzi e formazione"

Dopo la Misericordia, anche Croce d’Oro e Pubblica Assistenza esprimono preoccupazione e difficoltà per la legge della Regione Toscana che a fine dicembre impone la rottamazione delle ambulanze utilizzate per i servizi del 118 se hanno più di 10 anni di vita o più di 250mila chilometri. "La sanità non va avanti senza il volontariato – il commento di Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato per il centrodestra – il Pd, forza di governo della Regione, deve prevedere uno strumento, come ad esempio una revisione speciale oltre a quelle che già si fanno, per testare l’idoneità del mezzo e lasciarlo su strada se ancora efficiente. Un’ambulanza costa tra i 90 e i 110mila euro: non credo serva stare di nuovo a spiegare il motivo della preoccupazione delle associazioni per le quali è stato sì stanziato un contributo ampiamente compensato in negativo però dai tagli effettuati su categorie fragili, a cominciare dal servizio di trasporto dei malati oncologici passato a pagamento se non in presenza di un Isee molto, molto basso".

Gianni Cenni ha richiamato anche un’altra questione: "E’ ipotizzabile un coinvolgimento del volontariato toscano, perciò anche pratese, nel programma di eventi del Giubileo 2025 e anche per questo ritengo doveroso un passo indietro o una deroga".

Altro tasto dolente la formazione dei volontari: "I tagli al personale hanno di fatto scaricato responsabilità superiori su chi è di turno sull’ambulanza – ancora Gianni Cenni – e questo implica ulteriori competenze e aggravi per chi fa servizio". L’appello delle associazioni: "Non vogliamo soldi, chiediamo mezzi e strumenti per operare nel miglior modo al servizio del cittadino".

Gianni Cenni ha poi affrontato il tema della partecipazione delle associazioni di volontariato al sistema di protezione civile: "Se sarò eletto, individuerò immediatamente un’area da destinare ad esercitazioni periodiche integrate con la presenza di tutte le realtà attive nel settore".

Nei giorni scorsi il candiato sindaco del centrodestra aveva incontrato i volontari e i vertici dell’Arciconfraternita della Misericordia che è stata costretta a rimpiazzare undici ambulanze per una spesa che supera un milione di euro. Anche in quell’occasione La norma sui mezzi di emergenza era stata l’argomento principale dell’incontro

Per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali, domani Gianni Cenni incontrerà i cittadini alle 16 in piazza della Chiesa a Galciana.

