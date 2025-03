Premio Margherita Bandini. Le imprese delle donne. Con Fattori testimonial

Il Premio Margherita Bandini Datini compie undici anni e torna a celebrare la figura della moglie del mercante pratese, ’antesignana medievale dell’imprenditoria, con il riconoscimento di quattro capitane d’azienda attive nei settori dell’artigianato e del commercio. L’appuntamento, come sempre organizzato dai coordinamenti femminili di Confartigianato, Cna, Confesercenti e Confcommercio è oggi alle 17 all’auditorium della Camera di commercio. Questa edizione si intitola "Oltre il genere: la scienza al servizio della parità" ed avrà come ospite speciale la scienziata pratese Antonella Fioravanti. Nata nel 1983, è docente in biologia molecolare alla Vub Libera Università di Bruxelles. Si è laureata a Firenze in biotecnologie mediche e poi in Francia ha conseguito un dottorato in biologia molecolare e cellulare. Nel 2014 diventa ricercatore all’Università di Bruxelles, dove si dedica allo studio del batterio Bacillus anthracis, che causa la malattia dell’antrace, una potente arma bioterroristica. Con approccio e tecnologia innovative riesce a caratterizzare e distruggere l’armatura proteica del batterio, aprendo la strada ad una futura terapia. Le sue scoperte sono state pubblicate sulle principali riviste scientifiche, come Nature Microbiology e Pnas Nexus, e l’Accademia Reale delle scienze belga l’ha dichiarata vincitrice del premio Eos Pipet 2020 al più promettente giovane scienziato dell’anno. La rivista Fortune Italia, sempre nel 2020, l’ha invece classificata fra i "Quaranta under 40 talenti Italiani".

Per il suo profilo scientifico di eccellenza e per il suo attivismo a supporto delle donne nella scienza, nel 2021 Fattori è stata nominata membro del Bilateral Belgian-Italian Advisory Board per l’uguaglianza di genere e promozione di donne in posizioni di leadership, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Bruxelles in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Belga. Nel 2020 ha fondato il capitolo belga dell’associazione AIRI (associazione internazionale ricercatori italiani), svolgendo attività di mentoring per i ricercatori junior. Ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Lo sponsor ufficiale della manifestazione anche qeust’anno è ChiantiBanca, da sempre a fianco delle quattro associazioni per la realizzazione del Premio. A condurre l’appuntamento sarà la giornalista Giulia Ghizzani.