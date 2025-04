Premio di laurea "Città di Prato", i vincitori della quarta edizione

Prato, 9 aprile 2025 - Sono Maria Cristina Bartolucci, Irene Burroni, Melania Perdonò, Filippo Borsini e Costanza Martinelli i vincitori della quarta edizione del premio "Città di Prato" finanziato dal Comune e destinato a giovani laureati presso le Università italiane con tesi che hanno come oggetto il territorio pratese.I quattro progetti, selezionati tra venti, questo pomeriggio (mercoledì 9 aprile) sono stati premiati nel Salone consiliare alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti, dell'assessore all'Università, della Prof.ssa Ersilia Menesini, Prorettrice alla Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti dell'Università di Firenze e del Direttore della Fondazione PIN, Enrico Banchelli. Gli elaborati saranno anche scaricabili dal sito di PIN al link [https://www.pin.unifi.it/premio-citta-di-prato](https://www.pin.unifi.it/premio-citta-di-prato).

Il bando, alla sua quarta edizione ha messo in palio 6 mila euro complessivi. Due premi di mille euro ciascuno per laureati triennali e due premi di due mila euro ciascuno per laureati magistrali. Non solo, il Comune ha provveduto alla pubblicazione cartacea delle tesi e alla messa a disposizione nelle biblioteche di PIN e Lazzerini. In questa edizione, oltre ai vincitori, sono stati menzionati anche atri due progetti meritevoli.

I premi, finanziati dall'Amministrazione comunale di Prato, sono banditi dal PIN Polo Universitario "Città di Prato". Alla selezione hanno potuto partecipare i laureati triennali e magistrali in tutte le Università italiane che hanno però affrontato nella propria ricerca di tesi lo studio di aspetti legati al territorio pratese in tre ambiti particolari: urbanistica e processi di riqualificazione e trasformazione urbana; trasformazione dell’economia del distretto con particolare riferimento all’economia circolare e riqualificazione ambientale; trasformazioni sociali, culturali ed antropologiche del lavoro e del territorio.