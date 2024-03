Premio Arte di parole. Il bando sta per scadere

Si avvicina la scadenza per la consegna degli elaborati per partecipare alla XIII edizione del Premio letterario Arte di Parole dedicato alle scuole secondarie superiori di tutto il territorio nazionale, promosso dall’Istituto Gramsci Keynes in collaborazione con il Comune e dedicato alla memoria del professor Gianni Conti che lo aveva ideato. Il termine è infatti il 17 marzo prossimo, quest’anno il tema è: Contrari. "Partendo dall’essere contrari si possono costruire percorsi di pace e di armonia – dice la professoressa Teresa Paladin –. Chi meglio dei giovani lo può fare. La loro creatività, la loro intelligenza, il loro cuore verranno messi certamente all’opera con questo tema. Ci aspettiamo racconti che sappiano ancora parlarci di un mondo nuovo che possiamo costruire nonostante tutti i conflitti che sono ancora in corso". Lo scienziato pratese di fama internazionale Luca Bindi è al suo terzo anno da presidente del Premio. Il testimonial del premio, nonché presidente della giuria, sarà lo scrittore Edoardo Nesi. Per informazioni www.salottoconti.it. e www.istitutogkprato.edu.it. it. La premiazione si svolgerà il 25 maggio