Premio alle migliori tesi sulla città . Ecco i vincitori della terza edizione

Sono Leonardo Cai, Gabriele Feligioni, Veronica Arena e Gabriele Pierini i vincitori del premio ’Città di Prato’ finanziato dal Comune e destinato a giovani laureati che hanno presentato tesi sul territorio pratese. I quattro giovani, selezionati tra 24, sono stati premiati dal sindaco Biffoni, dall’assessore all’Università Gabriele Bosi, dalla presidente del Pin Daniela Toccafondi e della professoressa dell’Unifi Ersilia Menesini.

"Il Comune premia chi guarda con occhi diversi e dà input ad una città incredibile come Prato - afferma il sindaco - il fatto che ci siano così tanti laureati che dedicano il loro tempo, la loro energia e un pezzo della propria vita alla nostra città è un orgoglio". In palio 1000 euro per due laureati triennali e 2mila euro per laureati magistrali. Il Comune inoltre ha pubblicato le tesi messe a disposizione nelle biblioteche di Pin e Lazzerini. Ecco i vincitori: Leonardo Cai ha conseguito con lode la laurea triennale in Disegno Industriale, con la tesi: "Pan di stracci, food design per il territorio pratese". Pan di Stracci è un progetto di food design, un dolce lievitato che vuol essere un invito al riuso. Gabriele Feligioni ha conseguito la laurea triennale in Sviluppo Economico, con la tesi "Agricoltura urbana e periurbana: un modello circolare per Prato". La tesi di Feligioni si articola in tre capitoli: studio dell’evoluzione delle città e dei modelli urbani; analisi di modelli di agricoltura sostenibile per creare un modello di agricoltura urbana circolare; applicazione del modello a Prato.

Veronica Arena ha conseguito con lode la laurea magistrale in Studi Geografici ed Antropologici con la tesi "Celeste Madonna. I cenciaioli di Prato e l’economia circolare. Ricerca etnografica sul distretto pratese". La tesi è una ricerca etnografica che ha indagato come il paradigma della sostenibilità ed il sistema di economia circolare siano stati recepiti e rielaborati nel distretto di Prato. Gabriele Pierini, laurea con lode in Architettura con la tesi "Diagnostica, rilievo e progetto di restauro del Bastione dei Giudei in Prato". Un lavoro di rilievo, diagnostica e restauro del Bastione mediceo.