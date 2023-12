Pregliasco oggi parla di batteri in Lazzerini. Domenica Libri dal vivo

Stasera alle 21 in Lazzerini in collaborazione con CaffeScienza Aps e la Libreria Gori si parlerà del saggio "I superbatteri. Una minaccia da combattere" (Raffaello Cortina Editore) insieme ai due autori Fabrizio Pregliasco, professore di igiene all’università di Milano e Paola Arosio, giornalista, esperta di sanità e salute (modera la biologa Martina Ruffo). Un tema di grande attualità: i superbatteri si sono rafforzati sempre di più fino a diventare, in alcuni casi, quasi invincibili con gli antibiotici oggi a disposizione. In questo fosco scenario c’è, però, una buona notizia: siamo ancora in tempo per invertire la rotta. Sempre in Lazerini domenica alle 17 ultima tappa di Libri dal vivo, il ciclo organizzato in collaborazione con lo Spazio teatrale Allincontro. L’attore Igor Vazzaz coinvolgerà il pubblico su Primo Levi: non solo la tragedia legata alla detenzione nel lager nazista di Auschwitz, ma anche la carriera di scrittore di romanzi, racconti e poesie, la sua passione per la scienza, il fortissimo legame con la memoria e la potenza della storia, lo sguardo lucido sulla natura umana, il suo interesse per il tema del lavoro.