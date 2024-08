Precipita dalla spalletta del Bisenzio. Ventenne in ospedale: è grave

Ha fatto un volo di diversi metri finendo sulla pista ciclabile sotto il ponte alla Vittoria (fra l’altro chiuso per i lavori di consolidamento). Il giovane, gambiano di 20 anni, è stato soccorso dai vigili del fuoco ed è finito in ospedale, a Careggi, in prognosi riservata. L’episodio drammatico è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, intorno alle 3.

Non è chiaro che cosa sia successo tanto che la polizia, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, sta facendo accertamenti per capire se si sia trattato di un incidente, di un tentativo di suicidio o se siano coinvolte altre persone.

Secondo quanto emerso fino a ora, il gambiano si trovava in piazza Europa quando è salito sulla spalletta del Bisenzio, all’altezza del ponte, per motivi ancora da chiarire. Il giovane ha perso l’equilibrio facendo un volo di diversi metri e finendo sulla pista ciclabile sottostante. Alcuni testimoni hanno dato subito l’allarme e in zona si sono convogliati i mezzi dei vigili del fuoco, della polizia e un’ambulanza del 118.

Le operazioni di soccorso sono state piuttosto complesse. Lo straniero è stato recuperato dai pompieri con tecniche Saf (speleo alpino fluviale) e caricato sopra a una barella appesa all’autoscala. A quel punto è stato portato fino alla sede stradale, dove è stato affidato ai sanitari che hanno praticato le manovre di rianimazione. Nella caduta, infatti, il ventenne ha perso conoscenza. Il gambiano è stato poi portato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Le sue condizioni di salute sarebbero molto serie ed è stato ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.

La polizia ha fatto i primi rilievi per accertare la dinamica della caduta e capire se ci sia il coinvolgimento di altre persone.