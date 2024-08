Pre e post scuola: aperte le iscrizioni

Riaperti da ieri al 23 settembre i termini per l’iscrizione al servizio di pre e post scuola, con le domande da fare online sul sito del Comune. Possono fare richiesta anche le famiglie in cui lavora un solo genitore, se l’altro è impossibilitato ad accompagnare o riprendere il minore a scuola. Verrà comunque data priorità ai nuclei familiari nei quali entrambi i genitori lavorano. Possono comunque presentare domanda anche i genitori che necessitano di usufruire del servizio per motivi diversi da quello lavorativo, ma le richieste sanno accolte solo in caso di posti residui disponibili. Le domande presentate da alunni non residenti saranno valutate al termine dell’istruttoria a fronte di posti rimasti eventualmente vacanti.