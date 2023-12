Prato, violento incendio nella notte: distrutta un’azienda tessile

Prato, 7 dicembre 2023 – Un violento incendio è scoppiato questa notte in un'attività di esposizione e vendita di manufatti tessili, con annessa zona di produzione, del distretto tessile di Prato.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco di Prato, a cui si sono aggiunte squadre in appoggio dai distaccamenti di Montemurlo e Pistoia, ha fortunatamente evitato che le fiamme si propagassero anche alle strutture adiacenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, anche se tutto il materiale contenuto all'interno della struttura è andato completamente distrutto. Le cause dell'incendio sono attualmente in via di accertamento.