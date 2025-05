Prato Vintage Market, dal 9 maggio il mercato del vintage

Prato, 7 maggio 2025 - Torna il “Prato Vintage Market”, il mercato di abiti e accessori vintage organizzato per raccogliere fondi a supporto della Fondazione File e del servizio gratuito di Cure palliative offerto sul territorio alle persone gravemente malate. Patrocinata da Comune di Prato e Provincia di Prato, la quarta edizione del Prato Vintage Market avrà luogo da venerdì 9 a domenica 11 maggio, con orario 10-19, al Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia, e Spazio Valentini, entrambi in Via Ricasoli, in pieno centro storico. Si accede con ingresso libero e viene proposta una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo. Tutti rigorosamente vintage e generosamente donati. L’iniziativa è supportata da Supermercati Pratocarni e Fratini Traslochi. Il progetto di assistenza sostenuto grazie all’evento è nato nel 2002 a Firenze per offrire assistenza sanitaria e supporto psicologico gratuiti alle persone con malattie croniche in fase avanzata e alle loro famiglie. File è presente dal 2009 anche nell’Hospice “Fiore di Primavera” di Prato, struttura della Usl Toscana Centro, fornendo valore aggiunto in termini di risorse umane, attraverso l’impiego di personale sanitario (un medico, un fisioterapista e una psicologa) e di volontari formati. Sempre presso la sede dell’Hospice, ci sono alcuni servizi dedicati anche alle famiglie, tutti gratuiti, tra cui: un centro di ascolto psicologico con l’obiettivo di aiutare gli ospiti della struttura e le loro famiglie; un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto (Gama) per l’elaborazione del lutto, coordinato da facilitatori volontari formati, per fornire uno spazio protetto a coloro che hanno subìto una perdita in cui condividere emozioni, dolore, paure in un clima disteso e amichevole.