Prato, si arrampica su una gru in piazza San Francesco

Prato, 16 maggio 2024 - Un uomo – si tratterebbe di un marocchino di 42 anni – si è arrampicato questo pomeriggio sopra la grande gru dall’altezza di 35 metri che si trova in piazza San Francesco e che è utilizzata per i lavori al tetto della chiesa. Sul posto si sono subito presentati vigili del fuoco, militari, un'autoambulanza e la piazza al momento è stata chiusa. L'episodio ovviamente ha attirato l'attenzione di diversi passanti, che si sono fermati a vedere cosa stava succedendo. Le forze dell'ordine stanno cercando di convincere l'uomo a scendere, ma per adesso senza fortuna. Non si conoscono le motivazioni del gesto.

notizia in aggiornamento