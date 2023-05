Prato, un torneo giovanile per acquistare la carrozzina per Pietro

Prato, 11 maggio 2023 - Una carrozzina elettrica fatta su misura per Pietro, che dalla nascita è affetto da miosite ossificante. Una malattia estremamente rara, che negli ultimi cinque anni è peggiorata, tanto da costringere in casa il 56enne pratese, che per spostarsi deve necessariamente essere accompagnato da un'ambulanza. Una condizione davvero limitante, specie se si pensa che l'uomo non ha modo di variare la sua posizione posturale e fatica a stare in piedi per più di qualche minuto. Per aiutarlo, è sceso in campo l'amico Giacomo Francini, che ha lanciato il progetto "Tutti in Moto per Pietro", attraverso il quale raccogliere la cifra per acquistare la speciale carrozzina realizzata dall'azienda Ortopedia Michelotti. La spesa complessiva ammonta a 15mila euro e per il momento ne sono stati raccolti circa 10mila grazie al supporto di cittadini e aziende private.

Per arrivare all'obiettivo, ecco una serie di iniziative benefiche, a cominciare dal torneo non competitivo riservato alla categoria dei "Piccoli Amici" (ossia i bambini nati nel 2016 e 2017) e a cui parteciperanno 16 società di calcio fra le quali l'Empoli e il Prato. La manifestazione, organizzata dal Csl Prato Social Club con il patrocinio del comune di Prato, si disputerà il 20 e 21 maggio all'impianto Vittorio Rossi di viale Galilei. Il costo del biglietto per assistere alle gare è di 5 euro, mentre pagando 10 euro si avrà anche la possibilità di prendere parte alla lotteria che mette in palio premi importanti, come ad esempio la maglia autografata di Cristiano Ronaldo o un giro in mongolfiera.

Il ricavato della due-giorni sarà completamente devoluto a "Tutti in Moto per Pietro". E lo stesso accadrà per il ricavato di altri due eventi come il ritrovo di moto a due tempi all'Autodromo del Mugello e la cena al ristorante Terrazza 22 a Scarperia, entrambi in programma il 28 maggio, ossia la data in cui a Pietro verrà consegnata la carrozzina ormai pronta da utilizzare, dopo le prime prove effettuate questo giovedì. Si può contribuire all'iniziativa anche versando una somma libera al seguente Iban: IT16H0306909606100000194169. Per altre informazioni, visitare la pagina Facebook "Tutti in Moto per Pietro".

Francesco Bocchini