Prato, un caso di Dengue dopo un viaggio. Scatta la disinfestazione

Prato, 12 aprile 2024 - Una donna residente a Larciano tornata di recente da un viaggio all’estero sarebbe risultata positiva ai primi test per la Dengue. La conferma della diagnosi si avrà nella giornata di domani, quando arriveranno i risultati dell’esame sierologico eseguito dal laboratorio analisi dell’ospedale fiorentino di Careggi.

La donna al momento si trova ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. La donna lavora a Galciana e per questo da stasera alle 20 è stata disposta la disinfestazione.

In particolare da via Della Lastruccia 66-82 verso via Jacopo Bettazzi; in via Jacopo Bettazzi, dall’incrocio con via Della Lastruccia, fino al civico 49 (farmacia Bettazzi); in via Capitini lato opposto di via Della Lastruccia, 66-82 (accesso tergale); in via Capitini, 44-50 e lato accesso via Bettazzi; ai giardini di via Bettazzi angolo via Lario; in tutti i giardini che si affacciano su via Bettazzi e via Capitini intorno all’edificio di via Bettazzi 49.

Nell’area dell’Asl Toscana Centro siamo a quattro casi di importazione di Dengue dall’inizio dell’anno: considerando che, sempre secondo i dati ufficiali diffusi dall’azienda sanitaria, in tutto il 2023 i contagiati complessivi sono stati tredici ecco che si capisce quanto, per ora, la tendenza sia pressoché identica comparando i due anni.