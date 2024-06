Prato, torna la Festa della Via della Lana e della Seta

Prato, 27 giugno 2024 - Il suggestivo crinale tra Emilia e Toscana sabato 29 e domenica 30 giugno sarà il teatro della sesta edizione della Festa della Via della Lana e della Seta, il rinomato cammino che unisce Prato a Bologna.

Sabato 29 giugno

Le celebrazioni inizieranno alle 10:30 con la passeggiata guidata da Vito Paticchia, ideatore del percorso, partendo da Castiglione dei Pepoli. Contemporaneamente, alle 10, un gruppo partirà da Montepiano con il Circolo ARCI I Risorti, per confluire a Castiglione dei Pepoli alle 16:00, momento ufficiale dell'inaugurazione della Festa. L’apertura del mercatino tradizionale in Piazza della Libertà offrirà stand di produttori locali, artigianato e associazioni. Alle 19 apriranno le cucine, pronte a deliziare i partecipanti con specialità come tortelli al ragù, polenta con spezzatino di cinghiale, pappa al pomodoro e ribollita. Un ticket di 6 euro a piatto permetterà di assaporare queste prelibatezze. La serata proseguirà con musica dal vivo: alle 18 i Funk Off, la prima funky marching band italiana, animeranno le vie di Castiglione dei Pepoli. A Montepiano, alle 17:30, partirà una passeggiata serale verso la festa medievale di Luciana, con rientro in notturna.

Domenica 30 giugno

Per i bambini, sabato alle 17 a Castiglione ci sarà lo spettacolo Bambabambin puppet theatre, mentre domenica dalle 16 laboratori musicali li intratterranno con “Piccoli Animali per Piccoli Umani” e "Ri-circolo" a cura di Appennino Sound. Sul versante toscano, domenica sarà imperdibile la “Sound Walk”, un'esperienza sensoriale accompagnati dal musicista Stefano Zorzanello, con partenza alle 10:15 da Montepiano. Seguirà un pranzo presso lo Chalet di Montepiano a cura della Pro loco (prenotazioni allo 0574 959031), con un menù delizioso a 22 euro. Le attività culturali includeranno visite guidate al Centro Cultura Paolo Guidotti, l'esposizione di acquerelli “A un passo dal Bosco", e la mostra "Le ordinarie avventure di persone straordinarie". Inoltre, ci sarà un incontro a cura della Fondazione CDSE intitolato "Montepiano dalle guide dell'Ottocento all'App Cammini" (ritrovo alle 15:30 presso il parco di Villa Bega a Montepiano). La festa coinciderà con due serate degli ottavi di finale degli Europei, con maxischermo nel Parco della Rimembranza di Castiglione dei Pepoli per seguire le partite alle 18 e alle 21 sia sabato che domenica. Per chi non è appassionato di calcio, la serata di domenica offrirà un aperitivo musicale allo Chalet di Montepiano con il Trio De Quinta Feira alle 18:30 e il jazz del quartetto Algo alle 21 in piazza a Castiglione dei Pepoli. Domenica 30, grazie alla coincidenza con il Tour de France, sarà possibile raggiungere la festa con il City Red Bus, in partenza dalla stazione di Bologna alle 8:45, con servizio di navetta gratuita tra Castiglione e Montepiano. Per maggiori informazioni sulla Festa e per consultare il programma completo, visitare il sito web ufficiale dell'evento https://www.viadellalanaedellaseta.com/festa