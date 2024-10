Prato, torna la campagna di comunicazione "Io non rischio"

Prato, 11 ottobre 2024 - Torna "Io non rischio", la campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e l'appuntamento a Prato è per domenica 13 ottobre, in piazza del Comune dalla 14 alle 19. Sei associazioni del territorio, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza l’Avvenire, Croce d’Oro, VAB – Vigilanza Antincendi Boschivi, Emergens Odv e Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali, allestiranno le loro postazioni e saranno presenti volontari che saranno in grado di fornire indicazioni alla cittadinanza sui rischi (alluvione, terremoto) e informazioni sulle corrette pratiche di autotutela. Saranno inoltre allestiti due gazebo del Comune di Prato. Uno dedicato all’illustrazione del Piano di protezione civile comunale da parte di personale di protezione civile comunale e uno nel quale la cittadinanza potrà avere informazioni sulle nuove modifiche intervenute nelle procedure “ex bonus 110%” e riguardo il “sisma-bonus”, con la presenza degli Ordini Professionali cittadini di ingegneri, architetti, geologi e geometri. Informazioni disponibili sulle pagine Instagram e Facebook Io non rischio Prato.