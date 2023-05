Prato, torna ‘Da Piazza a Piazza’: sono oltre 700 gli iscritti

Prato, 4 maggio 2023 - Torna sabato e domenica la "Da Piazza a Piazza - Una gita nel passato", giunta alla sua 37esima edizione. A differenza degli ultimi anni, stavolta niente limitazioni causa Covid-19. E non a caso le prenotazioni hanno raggiunto numeri davvero importanti, dato che sono oltre 700 gli iscritti alla marcia non competitiva, organizzata dal Cai di Prato sezione Emilio Bertini.

La partenza è prevista per sabato mattina alle 7 dal circolo Arci di via Guado a Santa Lucia, dove verranno distribuiti i pettorali. Il tragitto, che verrà percorso dai cittadini pratesi e dai tesserati delle associazioni e non, è di 75 km, di cui 40,2 all'andata con 2400m di dislivello e 35 al ritorno con 1250m di dislivello. Si inizierà solcando i crinali dell'Appennino destro orografico della Val Bisenzio fino ad arrivare a Montepiano. Domenica il rientro con ripartenza da Montepiano, passando per la Calvana, per giungere successivamente alla Retaia e tornare infine al punto di partenza, dove ci sarà la premiazione e la consegna dei diplomi. Tra il necessario richiesto ai partecipanti, ecco una torcia frontale, un fischietto, una borraccia, una giacca impermeabile e antivento, e un bicchiere personale, così da limitare al minimo indispensabile l'utilizzo della plastica nei ristori. Ristori che saranno 12 in totale, di cui sei all'andata e altrettanti al ritorno, a due ore di distanza l'uno dall'altro, in cui i presenti potranno riposarsi e ricaricare le energie. L'iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di circa 100 volontari, della Misericordia e di un servizio in diretta di radioamatori che monitoreranno step by step la situazione, sarà contraddistinta dal pieno rispetto della natura e dell'ambiente. "Un'iniziativa storica molto conosciuta e apprezzata che fa conoscere il nostro territorio anche fuori dai suoi confini - afferma l'assessore allo Sport del comune di Prato, Simone Faggi - Si tratta di un'esperienza di vita che si rivolge non soltanto ai camminatori provetti, ma a chiunque voglia provare a partecipare ad una manifestazione che negli anni ha contribuito alla creazione di tantissimi gruppi podistici". Gli fa eco Paola Fanfani, presidentessa del Cai di Prato. "Questa è una manifestazione che dà avvio alle escursioni sui nostri poggi che adesso si vestono delle fioriture e di tutto quello che porta la primavera". Infine l'intervento di Federico Castagnoli del comitato organizzativo. "E' una marcia che nasce da un gruppo di appassionati che decidono di partire da piazza della Pietà e raggiungere piazza del Comune al di là del fiume Bisenzio senza però attraversarlo, girando a monte la sorgente. Una storia che inizia quindi da una scommessa e che da allora ha dato il via alla nascita di altrettanti gruppi podistici di persone unite dalla stessa passione". La due-giorni è aperta a tutti, soci Cai e non, purché muniti di certificato medico sportivo non agonistico. Per ulteriori informazioni: https://www.dapiazzaapiazza.it/.

Francesco Bocchini