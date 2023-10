Prato, si parla di cammini nel primo workshop del progetto di promozione turistica

Prato, 26 ottobre 2023 - Il primo appuntamento del percorso di promozione turistica dell'area pratese è all'orizzonte. Si terrà martedì 31 ottobre, alle 15:30, nella Sala conferenze di Palazzo Pretorio e si tratterà di un workshop dedicato al turismo lento e sostenibile, in particolare ai cammini, un prodotto turistico che in questi anni ha riscosso sempre più apprezzamento e interesse. L'incontro è aperto, oltre che ai rappresentanti dei Comuni, anche a tutti gli operatori che si interessano ai cammini: strutture ricettive, ristoratori, associazioni culturali e ricreative, agenzie di viaggio, guide turistiche e ambientali. "Iniziamo il lavoro di coprogettazione dell'ambito turistico pratese proprio dai cammini - dichiara l'assessore al Turismo, Gabriele Bosi - Una scelta non casuale. L'area pratese è un vero e proprio crocevia di Cammini bellissimi e molto frequentati, che partecipano dell'interesse crescente che tante persone dedicato al turismo lento e sostenibile. Per questo invitiamo a partecipare tutti gli operatori del territorio interessati a sviluppare progetti e prodotti turistici dedicati a questo tema, con l'obiettivo di rafforzare l'offerta diffusa dell'area pratese e rendere i nostri cammini ancora più frequentati".

Il percorso complessivo è stato presentato martedì 17 ottobre nel corso di un'assemblea plenaria convocata dall'assessore Bosi con la presenza dei Comuni, delle categorie economiche e degli operatori turistici dell'ambito provinciale. Si tratta di un percorso di coprogettazione pubblico-privato che ha l'obiettivo di promuovere dal punto di vista turistico l'area pratese favorendo l'incontro tra gli operatori, individuando i servizi necessari e costruendo prodotti turistici in grado di valorizzare l'ambito provinciale.