Prato, sequestrati pc in un internet point. Consentivano di giocare su siti illegali

Prato, 20 giugno 2024 – Non è la prima volta che succede. A Prato la guardia di finanza ha scovato un internet point con pc collegati online a piattaforme di gioco estere non autorizzate. I 15 computer sono stati tutti sequestrati. L’attività aveva anche un sistema di videosorveglianza irregolare per monitorare gli accessi e permettere al gestore di bloccare da remoto le connessioni ai siti gioco.

I militari hanno prontamente proceduto a rilevare e documentare con foto e video lo stato di connessione dei pc installati, appurando che gli apparecchi erano collegati ad un server centrale dal quale, a seguito di pagamento di corrispettivi mediante Pos, veniva abilitata la navigazione online senza restrizioni. Alla luce di ciò, i militari hanno proceduto a scollegare e sottoporre a sequestro tutti i pc presenti nel locale, al fine di permettere ai tecnici qualificati della Sogei di effettuare le perizie necessarie ai fini dell'accertamento della relativa violazione.