Con la droga in bocca. Denunciato minorenne con eroina e cocaina

Follonica, 20 giugno 2024 – Hanno chiesto i documenti a un ragazzino di 17 anni che era in spiaggia a Follonica. Il giovane però parlava a denti stretti e i militari della Guardia di finanza gli hanno detto di aprire la bocca. Il ragazzino all’inizio ha anche cercato di allontanarsi ma poi non ha potuto far altro che ubbidire ai militari. Scoprendo che nascondeva 18 ovuli di droga, 9 di eroina e altrettante di cocaina pronte per essere spacciate.

I militari della compagnia della Finanza di Follonica lo hanno dunque accompagnato in caserma e durante la perquisizione hanno scoperto che nascondeva anche 20 grammi di hashish e almeno cento euro in contanti. Il 17enne è stato denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura per i minorenni di Firenze, è stato affidato ad una struttura di accoglienza straordinaria a Firenze. Tutta la droga e i soldi che aveva il ragazzino minorenne sono stati sottoposti a sequestro insieme al cellulare del giovane, denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura.

L’operazione delle Fiamme gialle follonichesi testimonia il costante impegno profuso dal Comando Provinciale di Grosseto e dai Reparti dipendenti nel reprimere ogni forma di traffico illecito. "In tale contesto – si legge nella nota – le Fiamme gialle costituiscono un visibile presidio di ordine e sicurezza pubblica a tutela dei cittadini, soprattutto di quelli più giovani". Continuano incessanti le operazioni dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto a contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. Lotta alla droga che è da sempre una delle priorità delle forze dell’ordine perché va ad intaccare le fasce di età più giovani.

"Tali attività, con l’approssimarsi del periodo estivo e del conseguente aumento del flusso turistico – si legge nella nota della Finanza – saranno particolarmente intensificate in prossimità del litorale soprattutto nelle giornate di maggior afflusso, ovvero quelle del fine settimana, a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio e della salute dei cittadini, in particolar modo dei più giovani".