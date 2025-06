Dragons Prato Under 15 alle finali nazionali per lo scudetto di categoria

La squadra Under 15 dei Dragons Prato è partita per la Puglia dove da domani sarà impegnata nelle finali nazionali che assegneranno lo scudetto di categoria. I ragazzi allenati da Massimiliano Ormeni giocheranno ad Agropoli ed inizieranno la loro avventura domani, appunto, alle ore 16, quando affronteranno la Next Top Rapallo nella prima partita del girone eliminatorio A, di cui fanno parte anche Robur Varese e Reyer Venezia che saranno dunque i prossimi avversari dei giovani pratesi.

Al termine del girone di qualificazione la prima classificata sarà ammessa ai quarti di finale, mentre le seconde e terze giocheranno un turno supplementare di spareggio (nel caso specifico con le componenti del gruppo B).

Sedici in tutto le formazioni partecipanti a questa fase finale, che si concluderà domenica 8 giugno con l’assegnazione del titolo di Eccellenza. Questo il roster dei Dragons: Sarti Niccolò, Bandini Elia, Santini Elia, Serra Riccardo, Vaia Samuele, Lo Conte Gabriele, Cei Dario, Bertini Andrea, Landucci Federico, Harabagiu Luca, Cecchi Gabriele, Aghafekokhian Frederick Odumamwen. Le gare di Agropoli saranno trasmesse sui canali YouTube della società e sui social della federazione basket. I ragazzi indosseranno la maglia con gli sponsor Estra e Lo Conte. "Abbiamo subito sposato questa richiesta – dice l’ad di Estra Nicola Ciolini – i Dragons sono una società importante. Non siamo soliti sponsorizzare società giovanili ma in questo caso si trattava di un campionato importante che permetterà a Prato di misurarsi a livello nazionale con realtà significative". Le maglie (divise bianche e azzurre) sono state consegnate a tutti i giocatori che hanno ascoltato le parole dei due sponsor e del presidente Fabio Amerighi. Presente anche Manuele Lo Conte per Lo Conte Edile Costruzioni: "La mia è una grande passione per il basket. Questi ragazzi stanno facendo una grande stagione ed era giusto dare loro una mano. Peccato per la serie C che si è fermata in finale ma non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo stringerci intorno a questa realtà e a portarla in alto come merita".

Massimiliano Martini