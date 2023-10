Prato, inaugurato l'ampliamento della scuola primaria Santa Gonda

Prato, 5 ottobre 2023 - E' stato inaugurato nella mattinata odierna l'ampliamento della scuola primaria Santa Gonda, che comprende una nuova e luminosa sala mensa al piano terra e uno spazio polivalente con servizi igienici e spogliatoi al primo piano. Il nuovo edificio confina con il giardino ed è composto dal pian terreno di 270 mq, più altri 260 al primo piano. L'investimento per le casse comunali è stato di 915mila euro.

"I lavori sono durati tre anni, con la pandemia Covid che ha rallentato l'arrivo dei materiali e ne ha raddoppiato i costi, pertanto arrivare al taglio del nastro non è quindi stata una passeggiata - commenta l'assessore Ilaria Santi - Adesso però insieme ai bambini e agli insegnanti siamo molti contenti perchè siamo riusciti a terminare gli impegni presi. Sapevamo benissimo che la primaria Santa Gonda, come altre scuole, aveva necessità dei miglioramenti che sono stati fatti, e naturalmente questo è stato possibile grazie al grande lavoro svolto dagli uffici tecnici del Comune. Durante questi tre anni ci siamo dati da fare anche in altre scuole, ad esempio con l'ampliamento della scuola di Casale con uno spazio per le attività motorie e una biblioteca. E a breve sarà terminato il parcheggio della nuova scuola di Pacciana. Sono inoltre partiti in diversi luoghi i cantieri nei giardini scolastici per realizzare la didattica all'esterno grazie alla cifra di 1milione e 700mila del Pnrr".