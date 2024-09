Prato, Rossi è l’uomo in più a centrocampo

Dalla difesa al centrocampo. Dopo aver annunciato l’arrivo dell’esperto Alessandro Videtta, il Prato ha reso noto nella giornata di ieri un altro innesto, stavolta in mediana.

I biancazzurri si sono aggiudicati le prestazioni di Alessio Rossi. Parliamo di un centrocampista centrale, classe 2003, che nonostante la giovane età porta con sé un bagaglio d’esperienza non banale.

Già, perché il nativo di Cecina ha collezionato fino a questo momento 39 presenze in serie C. Numeri che si sommano alle 41 apparizioni (condite da cinque reti) con la formazione Primavera dell’Empoli. Dopo aver completato la trafila delle giovanili in maglia azzurra, ecco per il 20enne la chiamata del San Donato Tavarnelle, seguita poi dal trasferimento al Foggia, con il quale ha vissuto l’ultima stagione, mettendo assieme 10 presenze e un gol fra campionato e coppe di serie C.

Rossi ha già avuto modo di allenarsi con la sua nuova squadra e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di domenica (calcio d’avvio fissato alle 15) in quel di Ravenna, in occasione della quale i lanieri faranno il loro debutto nel girone D di serie D. Partita subito molto significativa per misurarsi con la nuova stagione.

Intanto, da ieri è aperta la prevendita dei biglietti per la sfida in programma allo stadio Bruno Benelli. I tagliandi saranno in vendita on line e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Francesco Bocchini