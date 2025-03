Prato, rinviato il Capodanno dell'Annunciazione

Prato, 20 marzo 2025 - A causa del maltempo annunciato per questo fine settimana, il Capodanno dell'Annunciazione è rinviato al prossimo weekend del 29 e 30 marzo con orari da riprogrammare: la manifestazione era infatti prevista per il 21, 22 e 23 marzo con la partecipazione di oltre 70 gruppi storici e 1700 figuranti provenienti da tutta la Toscana, ma proprio per sabato 22, giorno clou dell'evento con la sfilata dei gruppi in piazza Duomo e l'Ostensione straordinaria della Sacra Cintola della Madonna, il Consorzio regionale Lamma indica un peggioramento delle condizioni meteo. Di fronte alla concreta eventualità di piogge persistenti, il Comune di Prato ha preferito in via precauzionale rinviare l'appuntamento. Il nuovo programma degli appuntamenti che saranno confermati e gli orari saranno comunicati successivamente.