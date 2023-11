Prato, via alla raccolta degli ingombranti dopo l’alluvione. “Ci vorranno settimane”. Istruzioni per l’uso

E’ iniziata la raccolta dei rifiuti e degli ingombranti in città che verrà fatta strada per strada. Questa mattina, lunedì 6 novembre, dalle 9 alle 14 i mezzi per la raccolta saranno in via 7 marzo mentre dalle 14 alle 19 sempre, casa per casa, verranno tolti i rifiuti in via Malaparte. Si raccomanda alla cittadinanza di spostare le auto funzionanti. Tutti i rifiuti verranno stoccati nel piazzale del palazzetto dello sport a Maliseti e anche i privati, con propri mezzi, lo potranno fare in maniera autonoma.

“Sarà un’operazione lunga e ci vorranno diverse settimane – spiega l’assessore al rischio idraulico e smaltimento rifiuti, Cristina Sanzò – stiamo facendo in modo di dare una risposta a un problema immediato che è lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e per questo abbiamo attivato tutti i mezzi che abbiamo a disposizione e abbiamo chiesto supporto sia a Consiag Servizi che alla Protezione Civile nazionale oltre al rapporto diretto con Alia”.