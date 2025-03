Prato, riassetto di via Catani: una pista ciclabile in sede proprie e 1000 mq di verde

Prato, 31 marzo 2025 - Una pista ciclabile in sede propria, più alberi e oltre 1000 mq di verde pubblico su via Catani. È quanto emerso dalla riunione congiunta delle Commissioni consiliari 3 e 4, presiedute da Enrico Romei e Francesco Bellandi che si è svolta oggi e nella quale l'assessore Marco Biagioni, insieme ai tecnici dell'amministrazione, ha presentato la nuova ipotesi per l'assetto viario di via Catani. Il nuovo progetto prevede appunto la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, separata dalle corsie stradali, 29 posti bici che oggi non ci sono e l’inserimento di aiuole piantumate, 1000 mq in più di spazio verde, con 61 alberi sia da fiore che ad alto fusto, e parcheggi in parte in linea ed in parte a pettine. Gli attraversamenti pedonali stradali saranno aumentati (11 contro gli attuali 7), rialzati e illuminati e l’illuminazione pubblica sarà implementata. Anche il trasporto pubblico locale verrà facilitato con il miglioramento delle fermate che saranno messe a norma per l’accessibilità. Il nuovo assetto porterà a 16 posti moto che adesso non ci sono, mentre 40 posti auto saranno recuperati tra via Picasso e via del Cittadino. Non saranno variati i numeri dei parcheggi di fronte agli esercizi commerciali e sarà installata anche una centralina che permetterà di monitorare la qualità dell’aria e la temperatura in connessione con le altre già presenti sul territorio. "Con questo intervento saranno depavimentati 1000 mq di superficie asfaltata che, insieme ai numerosi alberi, contribuirà ad assorbire le acque, migliorando temperature e qualità dell’aria - ha affermato l'assessore alla Transizione ecologica Marco Biagioni - Un’azione fondamentale per contrastare la crisi climatica e restituire spazi di salute e benessere alla cittadinanza che, con una pista ciclabile in sede propria, avrà un modo sicuro per muoversi attivamente". Il cantiere sull'assetto viario di via Catani rientra negli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr con 817 mila euro e le variazioni inserite rispetto al progetto precedente non incideranno sui finanziamenti già stabiliti. I lavori che procederanno per piccoli tratti e si svolgeranno sul bordo strada creando meno disagi al traffico, sono già stati assegnati e avranno una durata di circa sei mesi. I commercianti riceveranno in questi giorni, così come già accaduto a quelli di viale Piave, una comunicazione approfondita per una maggiore conoscenza dell'intervento.