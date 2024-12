Prato, rescissione con l'attaccante Riccardo Moreo: mercato aperto per rinforzi

Ancora una rescissione in casa Prato: a salutare è l’attaccante Riccardo Moreo. Il centravanti classe ‘96, in 12 presenze stagionali, non è riuscito ad incidere. La società di Commini dovrà intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

Sul campo dopo il Corticella c’è un’altra bolognese sulla strada del Prato. Il Progresso che ospiterà la formazione biancazzurra in occasione della 16esima giornata. A dividere le due squadre in classifica c’è un punto: il bilancio dice 18-17 in favore dei lanieri, reduci da tre risultati utili consecutivi. I prossimi avversari dei ragazzi di mister Marco Mariotti si presentano alla sfida dopo aver mandato al tappeto la Sammaurese per 2-1, grazie alle reti di Mele e Sansò. Una vittoria che ha permesso alla compagine allenata da Davide Marchini di riscattare il precedente ko interno contro il Lentigione.

Fino a questo momento sono quattro i successi ottenuti dal Progresso. Il quadro dei risultati dei rossoblù viene completato da cinque pareggi e sei ko, quattro dei quali arrivati nelle prime quattro giornate di campionato. Un inizio di stagione da incubo per gli emiliani, che dopo la serie di passi falsi e quattro pareggi consecutivi hanno raccolto finalmente l’intera posta in palio contro il San Marino il 30 ottobre, alla nona giornata. Una vera e propria liberazione, che ha dato la scossa. Tanto è vero che il Progresso successivamente ha stoppato la corsa della capolista Tau Altopascio imponendosi per 1-0 sul campo amico, dove i bolognesi hanno un ruolino di marcia da due vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte.

Fino a questo momento il punto di forza della truppa di mister Marchini è stata senza ombra di dubbio la difesa, la sesta meno battuta del girone con 13 reti incassate. Il tallone d’Achille dei rossobù è invece l’attacco, che ha segnato appena otto reti (esattamente come il Fiorenzuola): nessuno ha fatto peggio nel raggruppamento D. Il miglior marcatore della squadra è Emanuele Maltoni con tre centri, di cui uno su calcio di rigore.

A livello di precedenti, nella passata annata il Prato ha trionfato a Castel Maggiore con un netto 3-0. Affermazione dei biancazzurri anche nel match di ritorno, seppur con lo scarto minimo (1-0).