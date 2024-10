Prato, ecco il progetto "Capability": le persone con disabilità diventano attori

Prato, 31 ottobre 2024 - Un'iniziativa per promuovere l'inclusione e la crescita personale attraverso il potere del teatro. E' iniziato il progetto "Capability, disabilità e inclusione attraverso il teatro sociale inclusivo", promosso negli spazi dell'ex Teatro a San Giusto dall'Accademia di San Giusto in collaborazione con Polisportiva Aurora, Provvisori 23 Collettivo Teatrale e la parrocchia del quartiere. L'iniziativa prevede l'organizzazione di una serie di laboratori teatrali inclusivi nei locali dell'Ex Teatro, culminando in uno spettacolo pubblico che andrà a celebrare i diversi talenti dei partecipanti. L'innovativo programma mira a fornire uno spazio sicuro e solidale per le persone con disabilità, affinché possano esplorare la loro creatività, guadagnare fiducia in se stessi e connettersi con la propria comunità. Di fatto, partecipando a una varietà di attività teatrali, i partecipanti svilupperanno abilità di vita essenziali come la comunicazione, la collaborazione e la risoluzione dei problemi.

“I veri protagonisti di questo progetto sono i partecipanti – spiega Alessio Mati, presidente dell' Accademia di San Giusto - Sono proprio loro che, con il loro entusiasmo e con la loro voglia di mettersi in gioco, renderanno possibile tutto questo. Vogliamo offrire loro uno spazio sicuro e accogliente dove possano esprimere la loro creatività e scoprire nuovi talenti. Uno spazio di inclusione e di libertà espressiva. Sono sicuro che questo percorso li arricchirà a livello personale e li aiuterà a costruire un futuro migliore”. Ricordiamo che l'Accademia di San Giusto è un ente del terzo settore che negli anni ha svolto attività sociali e culturali a Prato e che propone - con il sostegno di Publiacqua - questo nuovo progetto inclusivo. Per informazioni, Virginia, volontaria dell'associazione: 351/5917548.