Prato, Prisma cerca cinque nuove startup per l’innovazione del distretto tessile

Prato, 1 agosto 2023 - Prisma cerca cinque tra startup, micro, piccole e medie imprese, che lavorino per l'innovazione tecnologica del distretto tessile e moda. È aperta la terza "call for action", dopo che le prime due avevano permesso di selezionare 10 startup, accelerarle e metterle in network con le imprese del distretto pratese. L'iniziativa è rivolta in particolar modo a startup innovative che operino con nuovi modelli di business, particolarmente basati su Internet of things, Intelligenza artificiale, blockchain, tecnologia 5G. Startup le cui attività e applicazioni siano in grado di favorire l'innovazione delle imprese del distretto tessile e moda.

Chi verrà scelto potrà utilizzare gratuitamente per un anno gli spazi di coworking di PRISMA e farà il loro ingresso nel principale network italiano dell’innovazione grazie al contributo di StartupItalia e Nana Bianca. Nello specifico, prenderà parte al programma di accelerazione, con la possibilità di sfruttare le tecnologie emergenti dell’area progetti di R&S di Prisma, e a progetti di matchmaking tra aziende e laboratori universitari, ottenendo visibilità sui canali di Prisma e StartupItalia. La call 2023 è disponibile sul sito https://startupitalia.eu/cte-prisma Le candidature possono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2023.

“Siamo alla terza call che il Comune di Prato lancia con StartupItalia nell'ambito del progetto Prisma – commenta Benedetta Squittieri, assessore allo sviluppo economico del Comune di Prato – L’amministrazione rinnova l’impegno di attrarre startup innovative sul territorio pratese e rafforzare le esperienze esistenti con l’obiettivo di lavorare per rendere sempre più competitivo il distretto tessile, accogliendo e implementando le migliori soluzioni in campo delle tecnologie emergenti.” "Stiamo lanciando la terza wave di selezione e accelerazione di startup per questo importante programma pluriennale Cte Prisma del comune di Prato - commenta Salvatore Amato, presidente di StartupItalia - anche questo volto al territorio, al distretto di Prato e alle imprese innovative per sostenerle nei loro percorsi di crescita: professionisti, imprenditori e aziende. Nel ciclo attuale ci focalizzeremo su AI ed economia circolare: temi fondamentali per il sistema Paese ed in particolare il settore tessile-moda.".