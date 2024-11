Prato, presentato il cartellone delle iniziative per sostenere la lotta al femminicidio

Prato, 13 novembre 2024 - Un cartellone estremamente variegato di iniziative, che ha già preso il via in questi giorni e che vede coinvolti più e più enti e associazioni. Anche sul territorio di Prato ovviamente si aderisce come ogni anno alla lotta contro la violenza sulle donne, che troverà nella giornata mondiale del 25 novembre il suo culmine. “Era fondamentale che tutti i Comuni della Provincia si mettessero in rete per raccontare questo fenomeno, per farlo conoscere in tutte le sue declinazioni, per impegnarsi attivamente e per sensibilizzare ed educare tutti, a partire dalle nuove generazioni – ha detto l’assessora alle Pari Opportunità Maria Logli - Ognuno deve fare la propria parte e il nostro territorio ce la sta mettendo tutta, per questo ringrazio tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione di questo cartellone di eventi. Eventi che abbiamo deciso di spalmare su tutto il mese, non solo il 25 novembre. È passato poco tempo dall’anniversario del femminicidio di Giulia Cecchettin quando si è detto Mai più. Da allora altre 100 donne hanno perso la vita a causa del femminicidio. Oltre 44 sono le sopravvissute. Chissà quante ancora non hanno denunciato. Queste donne hanno bisogno del nostro supporto e noi dobbiamo loro il nostro impegno in ogni forma e con ogni metodo”.

"Il cartellone del 25 novembre deve essere anche l’occasione per rilanciare la battaglia per salvare il centro antiviolenza La Nara di Prato - ha dichiarato la sindaca Ilaria Bugetti - Per un cavillo contenuto nell’intesa Stato Regioni siglato del 2022 rischiamo di cancellare il grande lavoro fatto in questi anni da questa realtà al fianco di chi subisce violenza. Una realtà che è riuscita a fare rete con associazioni ed enti del territorio per combattere questa piaga sociale e diffondere la cultura del rispetto e dell’amore. È inaccettabile ciò che sta accadendo. Per questo invito a essere uniti in questa battaglia. Uniti come stiamo stati a fine ottobre in Consiglio comunale quando abbiamo approvato all’unanimità una mozione a difesa del Centro La Nara".

Tanti anche gli eventi a livello regionale de “La Toscana delle donne”, la manifestazione ideata dalla capo di Gabinetto Cristina Manetti, che dal 15 al 26 novembre offrirà oltre 50 eventi gratuiti tra incontri, dibattiti, spettacoli, concerti e pedalate in cammino verso la parità di genere. Il Viaggio, che quest’anno è il tema della terza edizione de la Toscana delle Donne, trova nell’anima una dimora perfetta - ha detto Manetti - perché il primo e più importante viaggio che possiamo fare è quello dentro di noi. In questo senso ne rappresenta un percorso “Animae Loci”, l’itinerario speciale nato nell'ambito de La Toscana delle Donne, che ha visto un’anteprima d’eccezione in Foresta Maestra Festival Generativo dedicato al tema della Pace Preventiva con Michelangelo Pistoletto e le studiose del Sant’Anna. Attraverso la lettura e i libri, i luoghi dell’anima di ciascuna di noi prendono forma e sostanza abitando la complessità e componendo la diversità. I temi affrontati dalle scrittrici, dalle artiste e dalle attiviste riguardano la Cura, intesa come una visione rinnovata della società e un nuovo approccio ai temi del lavoro e della parità di genere. Si tratta di molteplici modi di osservare il mondo e di condividere una rete che diventa un patrimonio comune per tutte e tutti”.

I numeri

La realizzazione di una programmazione condivisa testimonia l’attenzione e la sensibilità al tema da parte di tutti i soggetti coinvolti a partire dal mondo dell’Associazionismo e degli enti del terzo settore, del personale degli enti territoriali ma, soprattutto, la consapevolezza, a livello politico, dell’importanza di agire culturalmente per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Come riportato da Donatella Pugi del Centro Antiviolenza La Nara, da inizio anno la struttura ha accolto 465 donne e 4.909 sono invece quelle che sono state accolte da quando il Centro è attivo, ovvero dal 1997. Il 67% delle donne arriva dal Comune di Prato, il 16% dagli altri Comuni della Provincia e il resto da altri. Della Provincia, il Comune con più accessi è quello di Vaiano con il 27%, a seguire Montemurlo (20%), Poggio a Caiano (19%), Vernio (16%), Carmignano (10%) e Cantagallo (8%). Il 70% delle vittime sono italiane e il 30% straniere. Il 49% di loro sono ancora coniugate o conviventi e soltanto il 19% ha intrapreso un percorso di separazione legale o di divorzio. Un altro dato sconcertante, che è anche cresciuto negli anni, è che il 56% di queste donne non vive più con il proprio autore, questo significa che la violenza non si conclude con la fine della relazione. La fascia di età più coinvolta è quella che va dai 40 ai 49 anni, ma sono in aumento anche quelle più giovani. Il 54% delle donne che si sono rivolte quest’anno al Centro ha un reddito fisso mentre il 45% non ha reddito o ha un lavoro precario. Il 70% degli autori che esercitano violenza invece ha un reddito fisso. Il 68% delle donne fa il primo accesso al Centro tramite una telefonata, il 35% di queste non dichiara di avere bisogno di un appuntamento ma chiede solo delle informazioni. Molte vittime sono anche madri e arrivano con i figli, anch’essi coinvolti direttamente o indirettamente nelle violenze. Quest’anno i figli delle donne che sono stati accolti dal Centro sono 426, il 68% dei quali minorenni.

Le iniziative in provincia di Prato

25 NOVEMBRE ORE 8 ITS T. Buzzi - Torneo Pallavolo Femminile interscolastico Performance musicali e riflessioni sul tema della violenza in collaborazione con UST Prato, Consigliera di Parità e Istituti Scolastici di 2º grado 5 DICEMBRE ORE 21 Sala Polivalente “Cristiano Banti” - Concerto reading “Sono innamorato di Pippa Bacca” a cura dell'associazione Dire Fare Cambiare

Gli eventi nel Comune di Prato

12 NOVEMBRE ORE 18 Salone Consiliare – Conferenza “Dal codice rosso al Testo Unico: cos’altro serve per combattere il femminicidio?” a cura di Lions Club Castello dell’Imperatore e Associazione Senza Veli Sulla Lingua 19 NOVEMBRE ORE 16.30 Camera del Lavoro Sala “Fattori” - Incontro “Educhiamo al rispetto: dalla violenza al rispetto” a cura dell'associazione Auser Prato Territoriale 20 NOVEMBRE ORE 17 Camera del Lavoro Sala “Fattori” - Proiezione lungometraggio “Zitta” e letture di storie a cura CGIL e SPI CGIL 23 NOVEMBRE ORE 10.30 “Camminata in Rosso” - Partenza dalla Questura a cura di associazione Senza Veli Sulla Lingua, Pubblica Assistenza L’Avvenire e Lions International 23 NOVEMBRE ORE 16 Piazza del Comune - Flash mob “(Zitta) Spacchiamo il silenzio” a cura CGIL e SPI CGIL 23 NOVEMBRE ORE 17.30 Sala del Gonfalone della Provincia - Convegno “Da Istituzione a Istituzione” a cura di associazione Senza Veli Sulla Lingua in collaborazione con Questura di Prato 23 NOVEMBRE ORE 21 Laboratorio del Tempo – Spettacolo teatrale “Il suono del silenzio” a cura dell’associazione culturale Angolo Teatro 24 NOVEMBRE ORE 11 Centro Pecci - Reading e performance “Animae Loci” a cura dell’associazione culturale La Nottola di Minerva 24 NOVEMBRE ORE 15 Museo dell’Opera del Duomo – Visita guidata “La bellezza oltre la violenza” a cura della Cooperativa Prato Cultura. Ricavato a favore del Centro Antiviolenza La Nara. Per info e prenotazioni: 0574/24339. 24 NOVEMBRE ORE 20.15 Circolo Arci Costa Azzurra - Inaugurazione e consegna targa - Recital “Non è un mondo per donne” a cura del circolo ricreativo Arci Costa Azzurra APS. 25 NOVEMBRE ORE 10 Auditorium ISIS Gramsci/Keynes - Convegno “Leggi i segnali della cyber violenza” a cura di Soroptomist Club Italia Prato 25 NOVEMBRE ORE 18 Campo sportivo comunale San Giorgio a Colonica - Open day e Partita di calcio femminile ASD Paperino e Zenith Prato - Inaugurazione panchina rossa - Incontro “In campo contro la violenza” a cura di ASD Paperino San Giorgio 25 NOVEMBRE ORE 19.30 Circolo Arci Costa Azzurra - Apericena alla panchina rossa - Convegno “Non chiamiamolo amore: dialogo sulla violenza di genere” a cura del circolo Arci Costa Azzurra 25 NOVEMBRE ORE 21 Politeama Pratese - Spettacolo teatrale “The handmaid’s tale. Il racconto dell’ancella” 30 NOVEMBRE ORE 10 Centro di Arte e Cultura Contemporanea Lanarchico – - Evento “Riflessi di sé: Arte e Scienza nel dialogo sull’Identità e la Diversità” - Ore 10 Laboratorio fotografico e pittorici “Rappresentare sé Stess*” - Ore 17 Seminario “Contro Natura? Analogia e Differenze nella Sessualità Umana e degli Altri Animali”. Discussione finale e mostra delle opere realizzate durante il laboratorio. A cura dell’associazione Centro di Arte e Cultura Contemporanea Lanarchico. 12 – 20 – 26 NOVEMBRE ORE 14.30 Camera di Commercio di Prato – Corso formativo in materia di violenza di genere a cura del Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Prato 13 NOVEMBRE e 4 – 11 DICEMBRE ore 16.45 Centro Lodi Le Badie - Ciclo di incontri “Stereotipi di genere – Le consapevolezze per ben educare”. Per info: 0574/1835182 - [email protected]. 18 - 27 NOVEMBRE e 2 - 9 DICEMBRE ORE 19 Circolo Arci “29 Martiri” Figline – Incontro/Laboratorio “Un canto per la parità” a cura dell’associazione Teatro Metropopolare

Gli eventi nel Comune di Cantagallo

25 NOVEMBRE Video - pillole da tre luoghi simbolici del territorio Pagina Facebook del Comune di Cantagallo

Gli eventi nel Comune di Carmignano

24 NOVEMBRE - ORE 13 Seano Ristorante I’prugnolo - Pranzo di beneficenza a favore del Centro Antiviolenza La Nara a cura dell’associazione Civicamente Carmignano 24 NOVEMBRE - ORE 20 Associazione Culturale Pandora Seano - Apericena a favore del Centro Antiviolenza La Nara a cura dell’associazione Cultura Pandora - Spettacolo teatrale “3° piano interno 4” a cura della compagnia Unicorno 26 NOVEMBRE ORE 21 Casa Studio Quinto Martini Seano – Visita guidata “Libertà è bellezza. La figura della donna in Quinto Martini”. Prenotazione obbligatoria a: [email protected]

https://www.facebook.com/p/Comune-di-Cantagallo-100064390041783/?locale=it_IT

Gli eventi nel Comune di Montemurlo

13 NOVEMBRE ORE 18 Biblioteca Comunale - Presentazione del libro “Las sinsombrero” di Marianna Miniati 17 NOVEMBRE ORE 10 Piazza della Libertà - Camminata “Camminolio” a cura della Camminotte e della Commissione Comunale Pari Opportunità 25 NOVEMBRE Il Comune illumina di ROSSO piazza della Libertà 25 NOVEMBRE ORE 21 Sala Polivalente “Cristiano Banti” - Letture “La voce che non è mai stata ascoltata” a cura del consiglio Comunale di Montemurlo

Gli eventi nel comune di Poggio a Caiano

23 NOVEMBRE ORE 11 Scuderie Medicee - Presentazione del libro "Violenzissima" con la partecipazione dell'autrice Ilaria Bonuccelli

Gli eventi nel Comune di Vaiano

28 NOVEMBRE ORE 21 Circolo Arci "G. Rossi" - Spettacolo teatrale “Siringa” di Stefano Luci con la partecipazione del centro antiviolenza La Nara

Gli eventi nel comune di Vernio

23 NOVEMBRE ORE 21.15 Teatro Ex Meucci - Spettacolo teatrale “Italia Donati alla ricerca della quiete” a cura dell’associazione Aiuti della Vallata e dell’associazione culturale Il Gabbiano