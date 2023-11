Calcio, Daspo per due tifosi del Prato dopo il derby con la Pistoiese

Prato, 28 novembre 2023 - La contestazione nei confronti del Prato calcio, inteso come società e squadra, al termine del derby con la Pistoiese, disputato allo stadio "Lungobisenzio" lo scorso 15 novembre e perso per 3-1 dalla formazione laniera, costa il Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) a due tifosi biancazzurri. Si tratta di un soggetto di 45 anni e un altro di 52, già colpiti da analoghi provvedimenti in passato. Il Daspo, della durata di tre anni, è stato notificato loro dalla Polizia di Prato.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, i due sostenitori del Prato, oltre che contestare come gli altri dopo la sconfitta con la Pistoiese attendendo squadra e dirigenti fuori dall'impianto, hanno cercato di accedere al campo sportivo e nel frattempo hanno offeso e minacciato alcuni agenti appartenenti alle forze di polizia e dei responsabili della società biancazzurra. Non a caso, i soggetti sono stati denunciati per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. I tifosi in questione, durante le partite del Prato, saranno obbligati a presentarsi alla polizia giudiziaria.