“Prato per la vita”, la tappa di Santa Maria a Colonica

Prato, 5 maggio 2023 – Ottima partecipazione dei podisti, anche favorita dal clima finalmente primaverile, alla seconda tappa di Prato per la vita, il circuito podistico Uisp a scopo benefico. Nel secondo appuntamento, a Santa Maria a Colonica, i podisti si sono mossi dal Circolo Arci Rodolfo Boschi per percorrere nove chilometri, con partenza libera dalle 19.30. Il prossimo appuntamento è programmato al circolo Black Out di Iolo giovedì 11 maggio.

La quota di partecipazione è di 2 euro e il ricavato sarà devoluto alla San Vincenzo de’ Paoli e alla Fondazione Ami. La passeggiata è libera a tutti anche senza certificato medico in quanto classificata come attività occasionale di tipo ludico motorio. Dopo la passeggiata al costo promozionale di 10 euro può essere servita la pizza e bevuta al costo di 10 euro. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.

Il calendario:

11 maggio Black Out Iolo

18 maggio Mezzana

23 maggio Borgonuovo

25 maggio Seano

1 giugno Vergaio

6 giugno Narnali

13 giusto Kepos

15 giugno Figline