Prato, a luglio la consegna del nuovo parco giochi in via Turchia

Prato, 3 aprile 2024 - Nella mattinata odierna il sindaco Matteo Biffoni e l'assessora alla Città Curata Cristina Sanzò hanno effettuato un sopralluogo ai giardini di via Turchia dove sorgerà un nuovo parco giochi che ospiterà inediti e qualificati giochi per bambini ed una struttura ricettiva destinata ad accogliere un piccolo bar e locali di servizio al parco, e che sarà consegnato alla città nel mese di luglio.

"Abbiamo fortemente voluto realizzare questo nuovo parco giochi nella zona sud della città - ha affermato Biffoni - destinando la cifra, un milione di euro in totale, che al comune vengono riconosciuti per il disagio ambientale, per la creazione di un luogo simile al Giocagiò, una struttura attrezzata che si rivolga in particolare ai bambini più piccoli per riqualificare la zona. Pensiamo che sia un modo importante per dare un servizio di cui c'era bisogno in questa parte di città e una richiesta a cui abbiamo risposto".

Soddisfatta anche l'assessora Sanzò. "La nostra città ha per fortuna moltissime aree a verde attrezzate che in questi anni sono state riqualificate con un forte impegno quotidiano, e quella di realizzare il secondo parco giochi a sud, dopo il Giocagiò che si trova a nord, in una zona fragile come questa, che ha bisogno di luoghi di socialità e di ritrovo, è stata una scelta mirata e fortemente voluta. In questo parco saranno installati giochi che non si ritrovano in altri e realizzata una struttura proprio come luogo di ritrovo e ristoro per tutti coloro che vorranno usufruirne. La cifra investita è importante ma siamo convinti che questa zona ne avesse bisogno e che sia la strada giusta".