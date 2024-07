Prato, parcheggi pubblici gratuiti per tutto agosto. Con un’eccezione

Prato, 23 luglio 2024 – Il Comune di Prato rende noto che per tutto il mese di agosto i parcheggi pubblici saranno gratuiti. Sui display dei parchimetri sarà indicata la gratuità, anche in inglese, perciò gli automobilisti che lasceranno i loro veicoli nelle strisce blu non dovranno pagare il ticket previsto negli altri periodi dell'anno.

Saranno gratuiti anche i parcheggi di Porta Fiorentina e Ebensee nord, le cui sbarre d'ingresso e di uscita rimarranno alzate. Verranno messi cartelli d'avviso sia ai varchi che alle casse automatiche. Rimarrà invece a pagamento il parcheggio coperto del Serraglio. "Si ricorda inoltre precisa il Comune di Prato – che, nel mese di agosto, il calendario della pulizia strade resterà invariato e le strade dovranno, come sempre, essere liberate dai veicoli”.