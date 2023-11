"Prato Ovest. Il casello va migliorato"

"La Società Autostrade sta automatizzando tutti i varchi del casello Prato Ovest. I lavori sono in via di ultimazione e ce ne rallegriamo poiché gli automobilisti che giornalmente utilizzano tale accesso autostradale hanno subito non pochi disagi. Ci permettiamo di dare un suggerimento alla Società Autostrade: perché non aumentare i varchi di accesso visto l’intenso flusso di autoveicoli sia diretti a Prato sia verso tre dei più popolosi Comuni della Provincia di Pistoia e cioè Agliana, Montale e Quarrata ?". A chiederlo è il Comitato provinciale Area Pratese. Ma c’è un altro punto, su cui il Comitato insiste: "La totale assenza di illuminazione delle rampe di accesso che, anche per il loro percorso curvilineo, non sono proprio sicure. Appena usciti dal casello, in direzione Prato, c’è un vecchissimo e rugginoso pannello, una volta luminoso, che è in disuso da moltissimo tempo. Per il decoro e la sua inutilità sarebbe opportuno che fosse rimosso da Ans, ora titolare della SS 719, o dal Comune di Prato che lo installò", osserva il Comitato. Che torna a insistere, infine, su un tema che ha a cuore: "Il nostro Comune dovrebbe installare grandi cartelli con scritto ‘Benvenuti nella citta’ di prato’ sia all’uscita di Prato Ovest che anche di Prato Est".