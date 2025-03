Prato, organici all'osso delle forze delle ordine. Bugetti: "Il governo ascolti Tescaroli"

Prato, 20 marzo 2025 - Carenza di organico negli uffici giudiziari e delle forze dell’ordine. Inadeguatezza rispetto alla realtà criminale pratese. Lo ha detto con estrema chiarezza il procuratore di Prato Luca Tescaroli smentendo di fatto quanto affermato fino a oggi dal centrodestra sull’attenzione del governo per Prato e le sue problematiche.

“Come ha ben sottolineato il magistrato – afferma la sindaca Ilaria Bugetti – i sei poliziotti e i nove carabinieri arrivati in città recentemente sono semplici sostituzioni, non incrementi degli organici. Non c’è niente di cui vantarsi dunque. Sono contenta che da Roma arrivino commissioni parlamentari specifiche per conoscere le nostre criticità. Chiedo solo che al ritorno nella capitale si agisca prendendo decisioni serie sugli strumenti da dare agli organi dello Stato per fare il proprio dovere, altrimenti le armi sono e resteranno spuntate. Da tanto tempo chiediamo che vengano rinforzati gli organici di polizia, carabinieri, guardia di finanza. Al mio insediamento, con un appello a tutti i parlamentari di zona, ho chiesto una dotazione straordinaria di ispettori del lavoro per affiancare i controlli dell’Asl e della Polizia municipale, del Piano lavoro sicuro. Non ho ancora ricevuto una risposta chiara e concreta. Eppure sento il centrodestra riempirsi la bocca di lotta allo sfruttamento lavorativo. Ebbene, li informo che gli unici che possono controllare i contratti di lavoro sono gli ispettori del lavoro e l’Inps sul versante contributivo. Dimostrino con i fatti l’attenzione per Prato. Fatti strutturali, non spot. Abbiamo bisogno di organici più corposi in pianta stabile, non di operazioni straordinarie una tantum. Oggi rinnovo nuovamente l’invito che ho già espresso all’inizio del mandato e a tutte le commissioni parlamentari che sono venute qui: dateci risposte concrete sul personale che deve effettuare i controlli, delle aziende e del territorio. L’onorevole Marco Furfaro del Pd, stamani mi ha già chiamato per mettersi a disposizione. Mi aspetto altrettanto dagli altri. - conclude la sindaca - La denuncia del procuratore non può cadere nel vuoto. Le sue parole devono essere un faro sempre e non solo quando fa comodo”.