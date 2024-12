Prato, nuovo bomber: è il brasiliano Pereira Lopes. Nella rosa c’è anche Baldari

Eccolo il rinforzo in attacco del Prato. Un nuovo innesto era ampiamente nell’aria, alla luce delle partenze di Riccardo Moreo e Alessandro Romairone (e ancor prima di Brian Cellai), che fino a questo momento non erano stati ancora sostituiti. Nella giornata di ieri, la società laniera ha annunciato di aver ingaggiato Leonardo Luiz Pereira Lopes. Punta centrale di 1,83 cm, il neo calciatore biancazzurro è originario di Aracati (comune del Brasile nello Stato del Ceará) e si è trasferito in Italia nel 2010. Il classe 2001 è cresciuto nel settore giovanile del Novara, con cui ha debuttato nella stagione 2021/22 nel girone A di serie D, totalizzando 24 presenze, tre gol e conquistando la promozione in C. Poi ha siglato un biennale con il Modena, partecipando al campionato Primavera. Nella stagione 2023/24 è tornato in D con il Gozzano (30 presenze e otto reti). Questa annata il giocatore l’ha cominciata in forza alla società piemontese della Novaromentin, al terzo posto del girone A di serie D, con la quale è sceso in campo in 13 occasioni, timbrando due volte in cartellino. Il 23enne brasiliano sarà subito a disposizione di mister Marco Mariotti per il match di domenica (calcio d’avvio alle 14.30) contro il Fiorenzuola in programma al Lungobisenzio. Così come lo sarà anche Alessandro Baldari, altro rinforzo per i lanieri. In questo caso parliamo di un trequartista, cresciuto nelle giovanili del Trastevere, con il quale ha debuttato in D nella stagione 2022/23, conclusa con 12 presenze e un gol. Nell’annata seguente, il classe 2004 è stato confermato dai romani, raccogliendo altre 20 presenze e firmando una rete

Francesco Bocchini