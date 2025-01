Prato, missione compiuta: tre punti nel sacco

Prato 2 Sammaurese 0

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Preci, Conson, Galliani, Girgi (dall’88’ Videtta); Remedi (dal 77’ Diana), Mazza, Limberti; Cozzari (dall’88’ Azizi); Magazzù (dal 65’ Alessio Rossi), Pereira Lopes. All. Mariotti.

Sammaurese (4-1-4-1): Pozzer; Masini (dall’88’ Misuraca), Morri, Scanagatta, Bolognesi (dal 77’ Merlonghi); Manuzzi; Bonandi, Nisi (dal 77’ Beconcini), Maltoni (dall’88’ Forte), Deshkaj (dall’88’ Magrini); Gallo. All. Protti.

Arbitro: Giovanni Di Palma di Cassino.

Marcatori: Al 72’ Cozzari, all’86’ autogol Scanagatta.

Note: 300 spettatori circa. Ammoniti Mariotti, Masini, Galliani. Recupero 3’ pt, 5’ st.

Non sbaglia il Prato. I lanieri tornano al successo dopo due ko consecutivi: la Sammaurese si arrende 2-0 nel match valevole per la ventesima giornata del girone D di serie D. Cozzari sblocca il risultato nella ripresa, poi è l’autorete di Scanagatta a chiudere i giochi. Con questa affermazione i biancazzurri salgono a quota 25 punti, salendo a +4 sulla zona playout. Venendo alla cronaca, Mariotti recupera Preci e Girgi, torna a schierare dal 1’ Galliani e consegna subito una maglia da titolare a Mazza. L’inizio di gara vede una Sammaurese intraprendente: al 5’ la difesa di casa si salva in qualche modo sulla percussione di Nisi. I minuti scorrono via senza sussulti. Al 31’ si registra finalmente la prima vera occasione dell’incontro ed è di marca biancazzurra: il cross di Girgi arriva sui piedi di Remedi, che quasi a botta sicura vede il suo destro respinto miracolosamente da Pozzer. Ci prova anche Magazzù al 38’, ma stavolta la parata dell’estremo difensore giallorosso non è così complicata. Decisamente più pericoloso il tentativo al 43’ del numero 10 del Prato, che - lanciato da Pereira Lopes - mette sul fondo non di molto. Finale di primo tempo in crescita per la formazione di mister Mariotti, ma all’intervallo il risultato è ancora bloccato sullo 0-0.

In avvio di ripresa subito un cambio per i lanieri: dentro va Robi per Preci, con Limberti arretrato in posizione di terzino destro. Al 50’ Pereira Lopes impegna Pozzer con un destro potente da fuori area. Il portiere ospite viene nuovamente chiamato in causa per due volte da Cozzari: nel primo caso blocca a terra, mentre nel secondo si distende per deviare la sfera sul fondo. Secondo cambio per i locali, con Alessio Rossi che rileva un Magazzù non al meglio fisicamente. La mossa di Mariotti si rivela vincente: al 72’ Robi inventa proprio per Rossi, il cui cross è un cioccolatino per Cozzari, che sotto misura non ha problemi a gonfiare la rete. Nel frattempo fanno il loro ingresso in campo pure Diana, Merlonghi e Beconcini. Il gol del vantaggio dà ulteriore fiducia ai biancazzurri, che all’86’ piazzano il raddoppio: Girgi batte una punizione dalla sinistra che viene spinta nella propria porta da Scanagatta. Tre punti in cassaforte.

Francesco Bocchini