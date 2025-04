Prato la stazione cambia volto. Parte il maxi restyling: nuova viabilità, sosta e parcheggi per le bici

Prato, 17 aprile 2025 – Dopo anni di segnalazioni, appelli e richieste da parte di residenti e comitati, prende finalmente il via la riqualificazione di piazza della Stazione. Lunedì 28 aprile partiranno i lavori per restituire dignità a una delle porte d’accesso principali della città, da tempo al centro di critiche per il degrado e l’abbandono.

“La stazione Centrale sarebbe davvero bella, ma purtroppo così non è”, hanno detto più volte quanti ci abitano e la frequentano. Parole che riassumono il malcontento di un intero quartiere, da anni in attesa di un intervento concreto. E ora, finalmente, ci siamo. Il progetto di riqualificazione, approvato nella scorsa legislatura e finanziato grazie ai fondi del Pnrr per un valore di 863.610 euro, punta a trasformare radicalmente l’aspetto e la funzionalità della piazza. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana che vuole migliorare l’organizzazione della mobilità e rendere più accogliente l’area di fronte alla stazione. Il piano prevede la realizzazione di una nuova piazza d’ingresso, con pavimentazione in cemento architettonico e vasche rialzate dove saranno piantate specie erbacee e piccoli alberi da fiore. Ai lati dello spazio centrale verranno realizzati nuovi marciapiedi alberati, capaci di offrire ombra e contrastare l’effetto isola di calore. Qui troveranno posto le fermate degli autobus urbani ed extraurbani, oltre agli spazi per taxi, moto, auto di servizio e veicoli per disabili. Tra le novità più attese c’è l’installazione di una ciclostazione coperta e chiusa, una struttura in vetro e metallo in grado di ospitare fino a 80 biciclette. Un servizio molto richiesto dai pendolari, per lasciare i mezzi a due ruote. È prevista anche la riorganizzazione del traffico e dei parcheggi, con l’introduzione di corsie dedicate al ’kiss & ride’ e stalli per la sosta breve, così da agevolare l’accesso e ridurre i disagi.

Alcuni posti auto saranno ricavati lungo le strade perimetrali e nelle aree verdi adiacenti, grazie a una nuova disposizione dei parcheggi. Non mancherà infine un intervento sull’illuminazione, con l’installazione di un nuovo sistema che andrà a integrare i due storici lampioni monumentali in ghisa, i quali saranno riposizionati per incorniciare la nuova piazza d’ingresso. Dopo tanti anni di attesa, per piazza Stazione sembra finalmente arrivato il tempo del riscatto.