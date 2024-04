Prato, in cento in piazza Mercatale per festeggiare lo scudetto dell'Inter

Prato, 23 aprile 2024 - Tutti in piazza Mercatale per festeggiare il 20esimo Scudetto dell'Inter. I tifosi nerazzurri di Prato - un centinaio circa - si sono ritrovati nella serata di ieri ad un passo dal centro storico dopo la vittoria per 2-1 (reti decisive di Acerbi e Thuram) nel derby con il Milan, che ha regalato alla Beneamata il Tricolore della Seconda Stella a cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A. Un trionfo ancor più speciale perché arrivato proprio al fischio finale di una stracittadina. Bandiere, fumogeni, clacson, canti e tanta felicità di giovani e meno giovani: questi gli ingredienti che l'hanno fatta da padroni in Piazza Mercatale, nonostante la pioggia. Per seguire la partita Scudetto, in tanti hanno scelto l'ex cinema della parrocchia del Sacro Cuore ai Ciliani, sede dell’Inter club Prato Nerazzurra, uno dei più grandi club d’Italia con quasi 900 iscritti.