Prato, il rock protagonista a Officina Giovani: torna Off Tune Festival

Prato, 23 maggio 2023 - Amanti del rock (e affini), segnatevi queste date sul calendario. Dal 29 giugno al primo luglio torna a Prato l’Off Tune Festival, che porterà in città - e più per la precisione a Officina Giovani - nomi di culto del genere come Kurt Vile And The Violators, Fujiya & Miyagi, Eggy, Pierpaolo Capovilla, New Candys, Uzeda, Gazebo Penguins, Robox, Tutte Le Cose Inutili e altri ancora. Sono in totale 15 i concerti (più della metà a prezzo gratuito) in programma, che vedrà anche una mostra-mercato di dischi, manifesti e memorabilia, area kids e un ristoro di qualità. A organizzare l'evento, grazie alla collaborazione del Comune e di Unicoop Firenze, sono A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park.

Il programma completo

L'apertura del festival, con ingresso libero, è fissata alle 18 di giovedì 29 giugno. La prima sera, sul Palco 1, si esibirà alle 21 la band punk dei Tutte Le Cose Inutili, seguiti alle 22 dai Gazebo Penguins, alle prese con il nuovo album “Quanto”. Sul Palco 2, alle 23:45, saranno protagonisti invece i Tanks And Tears, tra reminiscenze post punk e grunge. Off Tune Festival entra nel vivo venerdì 30 giugno: i primi a salire sul Palco 1 (ingresso 12 euro) alle 21 saranno i Robox, poi alle 22 gli Uzeda e alle 23 i Fujiya & Miyagi, provenienti da Brighton. Stessa sera, ma sul Palco 2, a ingresso libero, ecco alle 23:45 il garage rock dei Go!Zilla, preceduto alle 19:45 dal punk rock dei Fernandhell. Sabato l'area dedicata al festival sarà aperta già alle 16. Il piatto forte sarà lo show alle 22 sul Palco 1 (ingresso 20 euro) di Kurt Vile, affiancato dai The Violators. Prima toccherà ai New Candys e alla songwriter Camille Camille. Sul Palco 2 (ingresso a costo zero), si comincia alle 16:30 con i Drop Circles e si prosegue alle 17:30 con i Wicked Expectation, alle 18:30 con i Lleroy, alle 19:30 con gli Eggy e si finisce alle 23 con la Cencio’s Night.

Biglietti

Per i concerti con biglietto si spendono 12 euro (venerdì) e 20 euro (sabato). Prevendite sul sito ufficiale www.offtunefestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Info e dettagli sul sito ufficiale www.offtunefestival.it e sui canali social del festival.

Francesco Bocchini