Prato, il 9 settembre musei ed edifici storici gratis o al costo di un euro

Prato, 31 agosto 2023 - Apertura straordinaria gratuita o al costo simbolico di un euro per gli edifici storico-monumentali più importanti della città. L'iniziativa, in programma sabato 9 settembre, è promossa promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con gli enti e le associazioni culturali pratesi e prevede anche delle visite guidate. Saranno diversi gli enti che parteciperanno a questa giornata, che si inserirà nel clima di festa dell'8 Settembre, del Corteggio e degli appuntamenti che abbracceranno anche il fine settimana. "L'appuntamento del 9 settembre è frutto della collaborazione tra il Comune di Prato e varie istituzioni, pubbliche e private, che detengono e curano una parte estremamente significativa del patrimonio collettivo, di quella eredità culturale che caratterizza la nostra città - commenta l'assessore Simone Mangani - grazie alla disponibilità di tante realtà e di moltissime persone sarà possibile riscoprire luoghi non aperti al pubblico. Ringrazio in particolare gli enti non museali ovvero la Fondazione San Niccolò, il Convitto Nazionale Cicognini e Villa Seghi Rospigliosi che per la prima volta partecipano, con grande entusiasmo e capacità di collaborazione, a queste aperture straordinarie".

La lista degli aderenti

Archivio di Stato/Fondazione Casa Pia dei Ceppi - Palazzo Datini: l'orario di apertura sarà dalle 20 alle 23, biglietto gratuito con la possibilità di due visite guidate gratuite (alle 21 e alle 22) su prenotazione insieme alla Fondazione Casa Pia dei Ceppi - Palazzo Datini. Info: mail a [email protected] o chiamata al 057426064 (da lunedì a mercoledì dalle 8.30 alle 17.25, e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.55). Convitto Nazionale Cicognini: l'orario di apertura sarà dalle 15 alle 21, il biglietto è gratuito. Ci saranno visite guidate ogni 30 minuti per gruppi composti al massimo da 20 persone ciascuno. L'ultimo ingresso sarà alle 20.30. Prenotazione obbligatoria a [email protected] Fondazione Conservatorio San Niccolò: aprirà dalle 11 alle 17, il biglietto è gratuito. Ci saranno visite guidate alla Chiesa del Conservatorio, al Coro, alla Sala del Capitolo ed al Refettorio Antico, per un numero massimo di 30 partecipanti ogni visita, in questi orari: 11, 12.30, 15.30 e 17. Prenotazione obbligatoria chiamando il 0574433082. Galleria di Palazzo degli Alberti: l'orario sarà dalle 10.30 alle 19 e il biglietto gratuito. Palazzo Comunale: visite guidate con partenze alle 16.30 e alle 17.45, come sempre gratuitamente. Prenotazione obbligatoria a [email protected] Villa Rospigliosi: aprirà dalle 19 alle 22 con la l'inaugurazione della mostra Prato Stop e il biglietto sarà gratuito. Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci: gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 19 e dalle 21 alle 24. Il costo del biglietto sarà come da tariffario durante il giorno, mentre sarà di 1 euro per l'apertura serale. Musei Diocesani: orario di apertura dalle 10 alle 17 e il costo del biglietto sarà di un euro. Museo del Tessuto: gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 19 e dalle 21 alle 24. Il biglietto sarà come da tariffario durante il giorno, mentre 1 euro per l'apertura serale. Museo di Palazzo Pretorio: aprirà alle 10.30 fino alle 18.30 e dalle 21 alle 24, con l'ultimo accesso alle 23.30. Il costo del biglietto sarà di 1 euro per tutta la giornata. Museo Italiano di Scienze Planetarie: l'orario sarà dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23.30. Il costo del biglietto sarà durante il giorno come da tariffario, mentre 1 euro per l'apertura serale. L'ultimo accesso consentito sarà alle 23.