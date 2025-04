Prato Half Marathon 2025: corsa e solidarietà nel cuore della città

Ventuno chilometri di corsa attraversando il centro storico, con un occhio rivolto alla solidarietà. E’ tutto pronto per l’edizione 2025 della "Prato Half Marathon", che prenderà il via domenica con partenza alle 9,30 davanti al Castello. Tanti gli eventi collaterali legati alla rassegna, iniziando dalla vigilia della corsa: sabato alle 10 aprirà l'"Half Marathon Sport Village" in piazza delle Carceri. Quel giorno sarà possibile prendere parte agli eventi collaterali: la "Walk Zone" (una camminata per le vie del centro guidata da un coach tramite cuffie a ritmo di musica, che inizierà alle 15:30) e poi alle 16:15 la "Kids Fun Run", la corsa per bambini accompagnati dai genitori. Ci si può iscrivere a questi due eventi seguendo le modalità indicate sul sito web (www.pratohalfmarathon.com) La giornata proseguirà con la consegna dei pettorali di gara alla sindaca Ilaria Bugetti (alle 17) con la kermesse che peraltro andrà ad intrecciare il "Trofeo Denti" di rugby: gli organizzatori si ritroveranno con gli sbandieratori di Montemurlo e le squadre della kermesse organizzato dal Gispi impegnate nella consueta passeggiata in città. Si arriva così alla Prato Half Marathon vera e propria: detto lo "start", i partecipanti alla "Maratonina" passeranno da viale Piave, piazza San Marco, via Ferrucci, viale delle Repubblica, via Berlinguer, via Delle Fonti, via Valentini, via Baldanzi, via Frascati, via Carbonaia, via Santa Trinita, via Roma, piazza Macelli, via Cavour, via della Misericordia, piazza San Domenico, via Muzzi, largo Carducci, piazza Duomo, via Garibaldi, piazza Mercatale, via Gobetti, via Machiavelli, via Matteotti, piazza Europa, via Tiziano e via Tiepolo, per poi immettersi in viale Vittorio Veneto e tornare in piazza delle Carceri per tagliare il traguardo. A fare da apripista, insieme ai Maratonabili, sarà ancora Christian Giagnoni, vincitore del Giro d’Italia Handbike 2025 e primo classificato nella propria categoria anche nella prima tappa di quest’anno svoltasi nei giorni scorsi a Reggio Calabria. Oggi scade il termine ultimo per le iscrizioni online (sempre sul sito della manifestazione, al costo di 30 euro). Sarà comunque possibile iscriversi al costo di 35 euro presso direttamente al Village di piazza delle Carceri anche nella giornata di sabato, fino ad esaurimento pettorali. Ma alle 9,35 partiranno altre tre iniziative, sempre da piazza delle Carceri: si tratta della "Prato Family Run" (camminata ludico motoria aperta a tutti a passo libero di 10,5 km) il "Walking" con Milena Megli (una camminata di 4 km) e la "Fido Running". E’ possibile iscriversi a tutti e tre gli appuntamenti al costo di 5 euro direttamente al village, fino a mezz’ora prima della partenza. Ci sarà infine Piero Giacomelli con la onlus "Regalami un Sorriso", che assicurerà il servizio di "pace maker" e che in questi circa dieci anni ha permesso di acquistare e donare 205 defibrillatori (utilizzati in undici casi) in tutto il territorio. Ed il duecentoseiesimo arriverà a breve: il conto alla rovescia può insomma iniziare.

Giovanni Fiorentino