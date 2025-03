Prato, le iniziative per la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'autismo

Prato, 28 marzo 2025 - È stato presentato stamani il programma per la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo che si terrà il 2 aprile. "Anche quest'anno l'amministrazione promuove una serie di iniziative insieme alle associazioni che sul territorio si occupano quotidianamente di autismo - ha affermato il presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli - Queste iniziative copriranno l'intero mese di aprile e metà maggio e vedranno coinvolti i teatri, le scuole, i luoghi del divertimento e dello sport e per questo ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione per sensibilizzare e continuare a rendere la nostra una città a misura di tutti".

Calendario degli eventi

Dal 28 marzo al 2 di aprile si terrà il percorso Trekking “Sentiero Blu” lungo i sentieri della Val di Bisenzio. A cura della Fondazione Opera Santa Rita in collaborazione con Misericordia di Prato e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Mercoledì 2 aprile alle 9 alla scuola secondaria di I Grado Istituto Comprensivo Gandhi si terrà “Ma cos’è davvero l’autismo?”, laboratorio interattivo per ragazzi della scuola media dell’Istituto Comprensivo Gandhi, a cura di Modi di Essere APS.

Alle 10 al Cinema Eden in programma la proiezione del film "La vita da grandi" con il pratese Yuri Tuci e alle 11.45 ci sarà il collegamento streaming con la regista e il cast.

Alle 13 nel viale Galilei il lancio di aquiloni durante il passaggio del Sentiero Blu, a cura di Kiwanis Prato.

Alle 15 in Piazza del Comune l'esibizione di RATAPLAN, Band ritmica.

Alle 15.30 nel Salone Consiliare del Comune di Prato la conclusione del Percorso Trekking “Sentiero Blu”, a cura di Fondazione Opera Santa Rita.

Nella serata del 2 aprile ci sarà l'illuminazione di blu del Castello dell’imperatore.

Eventi successivi: