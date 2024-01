Il ladro del tombino imperversa. Spaccata al ristorante “Ragiona”

Prato, 14 gennaio 2024 – La settimana da incubo per le attività pratesi si chiude con l'ennesimo furto. A farne le spese stavolta è stato il ristorante Ragiona. Nella scorsa notte, attorno alle 5, un soggetto incappucciato si è introdotto all'interno del locale, rubando il fondo cassa (circa 100 euro) e alcune bottiglie di vini pregiati. Ad avvertire il titolare Andrea Cecchi è stata una donna che abita nella palazzina sopra all'attività di via del Melograno.

"Mi ha detto che qualcuno stava cercando di fare irruzione nel ristorante e che aveva già chiamato le forze dell'ordine. Il colpevole non è stato catturato davvero per un niente - spiega Cecchi - Prima ha provato a spaccare il vetro con un tombino, poi ha preso la porta a calci e spallate. Sono veramente abbattuto: il vero danno è che rischiamo di perdere tre giorni di incassi, dato che il vetraio arriverà non prima di domani sera. Il problema è che qui la strada è chiusa da anni a causa di un cantiere a una palazzina, che peraltro è abbandonato. La concessione scade fra 20 giorni circa, ma temo che la via non venga riaperta. In questo modo chiunque può agire indisturbato”.

Secondo quanto emerge dalla ricostruzione delle forze dell'ordine, il ladro potrebbe essere il solito che ha colpito nell'ultima settimana anche il ristorante Il Chicco d'Uva, la farmacia Lloyds di via Ferrucci, il Caffè Le 2 Terrazze e i negozi Agraria Pratese, Coripa e Wheelup.