Spacca la porta e ruba nel ristorante. Il video del ladro in azione

Prato, 12 gennaio 2024 – Prima ha provato a dare una spallata alla porta, poi ha capito che non ce l’avrebbe fatta a buttarla giù e ha preso un tombino con il quale ha infranto il vetro. Due volte, perché la prima non aveva creato un varco sufficiente per farlo passare. Il tutto ripreso dalla telecamera del ristorante “Il chicco d’uva” di piazza Mercatale, la scorsa notte.

A sinistra il ladro in azione; a destra la porta danneggiata

Il ladro è entrato e ha rovistato, prendendo quel che poteva. Da quantificare il danno, soprattutto quello della porta d’ingresso, ma soprattutto desta davvero sconforto vedere una tale libertà d’azione nel cuore della città.