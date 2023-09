Prato, rurti a raffica in case e negozi. I cittadini fanno arrestare tre ladri

Prato, 3 settembre 2023 – Ladri scatenati a qualsiasi ora del giorno e della notte. La polizia ha messo a segno tre arresti nel giro di poche ore. Un ladro è stato bloccato mentre usciva con la refurtiva da un condominio, altri due sono stati sorpresi dopo aver svaligiato una tabaccheria.

La polizia è riuscita a fermarli tutti e tre nonostante i tentativi di fuga. Il primo episodio è avvenuto venerdì intorno a mezzogiorno in via Dondi a Galciana. La polizia è stata contattata da un cittadino che segnalava la possibile presenza di due uomini all’interno del suo condominio. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno notato subito un sospetto che usciva dal condominio.

Alla vista della polizia, il balordo è rientrato svelto nel palazzo. E’ partito l’inseguimento a piedi sul retro dell’abitazione, e dopo una breve fuga, il ladro è stato raggiunto dagli agenti, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il fermato è un italiano di 35 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la fuga, il ladro si è liberato del giubbotto nel quale c’era la refurtiva. Una volta recuperato dalla polizia, si è scoperto che c’erano dentro oggetti in d’oro, rubati durante il furto appena commesso nell’abitazione di una cinese.

La vittima, infatti, ha riconosciuto l’argenteria di sua proprietà. Oltre che il furto dei gioielli, la donna ha denunciato anche la mancanza di soldi in contanti e capi di abbigliamento. Nel giubbotto del fermato sono stati trovati arnesi atti allo scasso. E’ stato tutto sequestrato. E’ stata presa anche un’auto, trovata fuori dallo stabile del furto che aveva le chiavi infilate le quadro e i finestrini aperti. Saranno fatti accertamenti. L’italiano è stato arrestato.

Nella notte, invece, la polizia è intervenuta in via Galcianese dopo la chiamata alla centrale operativa di un residente che segnalava la presenza di due ladri vicino alla tabaccheria "Il Pino". Sul posto la polizia ha rintracciato un uomo, 35 anni, e una donna, 42 anni, marocchini, clandestini e noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, i quali, fermati, erano in possesso di numerosi pacchetti di sigarette, circa 40, appena i al distributore automatico di detta tabaccheria, che presentava chiari segni di effrazione. Alcuni minuti dopo l’intervento, è arrivato il titolare della tabaccheria, allertato dal sistema di allarme, che consentiva, attraverso le telecamere, di vedere l’uomo che danneggiava il distributore automatico. Sono stati arrestati.