Prato, Firenze e Pistoia unite per il turismo

Promuovere il turismo, proteggere il paesaggio e salvare le biodiversità con il "benestare" della famiglia de’ Medici.

I Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia si uniranno attraverso un protocollo d’intesa per creare un percorso di sviluppo sostenibile che metta in dialogo dei territori.

L’accordo è stato presentato durante l’Antica Fiera dall’assessore al turismo di Carmignano Dario Di Giacomo, dal sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri, dal sindaco di Signa Giampiero Fossi, dalla sindaca di Lamporecchio Anna Trassi, dall’assessora al Turismo di Quarrata Maria Vittoria Michelacci, da Samuele Lastrucci direttore del Museo de’ Medici.

"Cosimo I De Medici – spiega l’assessore Di Giacomo - fu un plasmatore del paesaggio del Montalbano, per le novità introdotte in agricoltura e per la tutela del patrimonio naturale. L’obiettivo è rendere omaggio a questa eredità. Lavoriamo, tutti insieme, per creare un percorso di sviluppo sostenibile, promuovere un turismo di qualità, proteggere il paesaggio, salvaguardare la biodiversità".

Al centro del protocollo tre capitoli: innovazione in agricoltura, per promuovere e sostenere nuove colture e nuove tecniche e favorire l’uso di pratiche agricole rigenerative, rispettose comunque dell’ambiente ; ampliamento del Distretto biologico, la tutela del patrimonio paesaggistico e storico, dai Barchi medicei, un tempo dedicati alla caccia, simbolo oggi di un territorio che si apre a un turismo fatto di percorsi di trekking, itinerari e-bike, tour a cavallo, enoturismo e olioturismo, anche attraverso pacchetti turistici integrati tra loro.

M.S.Q.